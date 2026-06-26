Son dakika... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi serbest bırakıldı

İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında CHP'li belediye başkanları ile belediye yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

ONUR YİĞİT'İN ANNESİ SERBEST BIRAKILDI

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in 67 yaşındaki annesi Meryem Yiğit, emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MERYEM YİĞİT: "FİİLEN SUÇ GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOKTU"

Yiğit'in annesi Meryem Yiğit, sürece ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Yalnızca ifadesine başvurulduğunu belirten Yiğit, ortada suç teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını söyledi. Sürecin devam ettiğini ifade eden Meryem Yiğit, "Süreç devam ediyor. En kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

"SADECE SEÇİM KAMPANYASI İÇİN GÖNDERİLEN KUMANYALARDI"

İddialara konu olan para yardımının seçim döneminde sandık görevlileri için gönderilen kumanyalar olduğunu belirten Yiğit, "Fiilen suç gerektirecek bir şey yoktu. Sadece seçim kampanyası için zor durumda olan belediyelere gönderdiğiniz kumanya ücretleriydi. Bunu seçime iki gün kala göndermiştik. Sandık görevlilerine yemek içindi, birkaç ilçe içindi" diye konuştu.

Söz konusu paranım amacının anlaşıldığını ifade eden Yiğit, "Hiçbir ilgimizin olmadığı, tamamen kumanya yardımı olduğunu anladılar ve serbest bırakıldım. Sadece ifademe başvurdular" ifadelerini kullandı.