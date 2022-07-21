Son dakika: Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:49

Saat 18.44'te İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.44'de Balıkesir’de yerin 12 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

CAN YA DA MAL HASARI BİLGİSİ YOK

İlk belirlemelere göre depremle ilgili bir can ya da mal kaybı söz konusu olmadı. Ancak ilgili birimlerin tüm ihtimallere karşı tespit çalışmalarına başladığı aktarıldı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi:

Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE SEBEP OLDU

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Balıkesir Valiliği'nin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.