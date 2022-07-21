Son dakika: Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.
Saat 18.44'te İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.44'de Balıkesir’de yerin 12 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
CAN YA DA MAL HASARI BİLGİSİ YOK
İlk belirlemelere göre depremle ilgili bir can ya da mal kaybı söz konusu olmadı. Ancak ilgili birimlerin tüm ihtimallere karşı tespit çalışmalarına başladığı aktarıldı.
PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi:
- Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.
DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE SEBEP OLDU
Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.
Balıkesir Valiliği'nin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- İşçilere SMS ile çağrı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- Düzce'de korkutan deprem
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda