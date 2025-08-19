Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 14:05:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntıların yaşandığı Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin, yerin 4.59 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 13.44 sıralarında merkez üssü Sındırgı ve büyüklüğü 3.9 olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

