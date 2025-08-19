Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
19 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:48:24 39.2310 27.9718 8.2 -.- 2.1 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
08:40:37 39.2095 27.9327 9.0 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
08:38:03 39.1837 28.1398 12.1 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:35:18 39.3005 27.9750 5.0 -.- 1.5 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:32:20 39.2510 28.1050 6.3 -.- 1.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:31:22 39.2188 28.1143 5.2 -.- 1.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:30:17 39.2213 28.2028 7.4 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:28:41 39.1952 28.1328 13.1 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:40 39.2182 28.2168 8.1 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:23:07 38.4575 28.0500 9.2 -.- 1.8 -.- CAMURHAMAMI-SALIHLI (MANISA)
08:19:36 39.1783 28.1660 11.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:25 39.1538 28.1847 11.2 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:01:44 39.1837 28.2228 13.8 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:46 39.2350 28.1082 16.1 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:55:55 39.2340 28.1385 7.6 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:55:23 39.2188 28.0797 11.4 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:54:58 39.2378 28.1393 7.3 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:55 38.1095 36.4947 8.0 -.- 2.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:49:36 38.8007 33.1442 5.0 -.- 2.0 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)
07:43:31 39.1817 28.1547 10.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:29:39 39.1913 28.1787 9.3 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:27:34 39.1610 28.1457 10.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:26:45 39.1508 28.1173 9.4 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:24:56 39.1932 28.1545 13.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:18:12 39.1853 28.1163 4.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:13:50 34.2952 25.3752 9.3 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:13:36 33.9092 25.4527 5.8 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:07:50 39.2462 28.0270 14.0 -.- 2.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:06:01 38.1743 36.7627 6.4 -.- 2.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:01:42 39.2310 28.1128 7.7 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:56:54 39.2020 28.1295 9.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:13 39.2168 28.0290 9.1 -.- 2.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:11 39.1722 28.2053 9.1 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:57 39.1838 28.1627 9.9 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:58 39.2612 28.1295 8.2 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:20:09 39.1818 28.1393 10.5 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:17:41 39.2118 28.1710 11.8 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:15:08 39.2738 28.1425 11.0 -.- 2.0 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:53 39.1907 28.1618 8.9 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:48 39.2292 28.1275 12.8 -.- 2.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:18 39.1997 28.1990 10.7 -.- 3.1 3.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:57:02 39.2440 28.1120 13.6 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:36 39.1653 28.2288 9.9 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:48:08 38.4565 37.3362 11.9 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
05:47:20 39.2002 28.2055 9.0 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:45:25 39.2142 28.1367 12.5 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:43:28 39.2013 28.2893 9.5 -.- 1.7 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:43 39.2077 28.1713 9.5 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:36 39.1990 28.1955 14.3 -.- 3.1 3.0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:31:29 39.2073 28.1830 11.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:23 39.1892 28.1142 8.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:51 39.1798 28.1888 11.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:11 38.5808 43.0380 20.9 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
05:19:02 39.2110 28.1145 14.1 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:58 39.1862 28.1748 11.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:32 39.1752 28.1642 13.2 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:37 39.1867 28.1897 13.0 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:15 39.2500 27.9867 11.1 -.- 1.9 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:14 39.1820 28.1675 8.5 -.- 3.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:41 39.1905 28.1913 10.5 -.- 3.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:02 39.1955 28.1940 11.8 -.- 3.4 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:11 39.1932 28.0970 9.8 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:44:14 39.1993 28.1312 19.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:57 39.1465 28.1707 11.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:21 36.5935 25.4905 6.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
04:33:21 39.1992 28.1660 10.5 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:03 36.9703 28.2983 16.7 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
04:18:02 39.1798 28.1562 8.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:22 39.2090 28.0258 4.0 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:02 39.1682 28.1152 12.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:13:23 38.0380 27.1253 6.2 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
04:10:32 39.1498 28.0728 7.8 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
04:04:27 39.2013 28.1057 15.1 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:20 37.5375 35.7795 5.3 -.- 1.1 -.- ANDIL-KOZAN (ADANA)
04:02:35 39.1915 28.1248 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:43:34 39.1995 28.0920 16.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:43 39.2625 28.1150 6.5 -.- 1.5 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:38:43 39.2433 28.1345 12.4 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:41 39.1650 28.1035 9.0 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:29:58 39.1833 28.0205 21.5 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
03:28:37 39.2433 28.1137 21.0 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:24:38 39.1522 28.1067 10.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:04 39.1907 28.1413 13.0 -.- 3.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:54 39.1990 28.1152 11.9 -.- 2.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:17:15 39.2143 28.0690 8.0 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:39 39.2522 28.0477 13.0 -.- 1.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:28 39.1917 28.1412 9.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:21 38.6978 43.2973 6.9 -.- 2.2 -.- YUMRUTEPE (VAN)
02:50:38 39.1573 28.0982 9.8 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:42 39.2338 28.1145 8.4 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:48 38.4352 37.3390 5.7 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
02:30:53 39.1945 28.1427 12.5 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:53 39.1802 28.2133 10.7 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:21 39.1707 28.1605 22.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:57 38.3687 38.1830 17.5 -.- 1.1 -.- OZAL (MALATYA)
02:11:58 39.2018 28.1380 7.5 -.- 3.3 3.0 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:36 39.1885 28.1140 8.1 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:14 39.2385 28.1688 10.8 -.- 2.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:52:29 39.1917 28.1647 12.3 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:49:30 39.2112 28.0983 12.6 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:48 39.2425 28.1510 11.1 -.- 3.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:11 39.2447 28.1765 11.7 -.- 3.6 3.5 SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:10 39.1910 28.1862 11.6 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:35 39.1328 28.1857 11.0 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)