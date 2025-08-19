Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

19.08.2025 09:26:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

19 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

 08:48:24  39.2310   27.9718        8.2      -.-  2.1  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                 
 08:40:37  39.2095   27.9327        9.0      -.-  1.4  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                
 08:38:03  39.1837   28.1398       12.1      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 08:35:18  39.3005   27.9750        5.0      -.-  1.5  -.-   GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 08:32:20  39.2510   28.1050        6.3      -.-  1.2  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 08:31:22  39.2188   28.1143        5.2      -.-  1.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 08:30:17  39.2213   28.2028        7.4      -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 08:28:41  39.1952   28.1328       13.1      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 08:24:40  39.2182   28.2168        8.1      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 08:23:07  38.4575   28.0500        9.2      -.-  1.8  -.-   CAMURHAMAMI-SALIHLI (MANISA)            
 08:19:36  39.1783   28.1660       11.6      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 08:02:25  39.1538   28.1847       11.2      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 08:01:44  39.1837   28.2228       13.8      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 08:00:46  39.2350   28.1082       16.1      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 07:55:55  39.2340   28.1385        7.6      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 07:55:23  39.2188   28.0797       11.4      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 07:54:58  39.2378   28.1393        7.3      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 07:53:55  38.1095   36.4947        8.0      -.-  2.0  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        
 07:49:36  38.8007   33.1442        5.0      -.-  2.0  -.-   SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)               
 07:43:31  39.1817   28.1547       10.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 07:29:39  39.1913   28.1787        9.3      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 07:27:34  39.1610   28.1457       10.2      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 07:26:45  39.1508   28.1173        9.4      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 07:24:56  39.1932   28.1545       13.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 07:18:12  39.1853   28.1163        4.0      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 07:13:50  34.2952   25.3752        9.3      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)          
 07:13:36  33.9092   25.4527        5.8      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)          
 07:07:50  39.2462   28.0270       14.0      -.-  2.1  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 07:06:01  38.1743   36.7627        6.4      -.-  2.3  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)           
 07:01:42  39.2310   28.1128        7.7      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 06:56:54  39.2020   28.1295        9.5      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 06:47:13  39.2168   28.0290        9.1      -.-  2.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 06:33:11  39.1722   28.2053        9.1      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 06:29:57  39.1838   28.1627        9.9      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 06:25:58  39.2612   28.1295        8.2      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 06:20:09  39.1818   28.1393       10.5      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 06:17:41  39.2118   28.1710       11.8      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 06:15:08  39.2738   28.1425       11.0      -.-  2.0  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 06:11:53  39.1907   28.1618        8.9      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 06:10:48  39.2292   28.1275       12.8      -.-  2.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 06:02:18  39.1997   28.1990       10.7      -.-  3.1  3.1   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:57:02  39.2440   28.1120       13.6      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 05:50:36  39.1653   28.2288        9.9      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:48:08  38.4565   37.3362       11.9      -.-  1.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)               
 05:47:20  39.2002   28.2055        9.0      -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 05:45:25  39.2142   28.1367       12.5      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 05:43:28  39.2013   28.2893        9.5      -.-  1.7  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 05:40:43  39.2077   28.1713        9.5      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:39:36  39.1990   28.1955       14.3      -.-  3.1  3.0   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:31:29  39.2073   28.1830       11.7      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:27:23  39.1892   28.1142        8.3      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:22:51  39.1798   28.1888       11.8      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 05:22:11  38.5808   43.0380       20.9      -.-  2.0  -.-   VAN GOLU                                
 05:19:02  39.2110   28.1145       14.1      -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 05:15:58  39.1862   28.1748       11.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:10:32  39.1752   28.1642       13.2      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 05:08:37  39.1867   28.1897       13.0      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:04:15  39.2500   27.9867       11.1      -.-  1.9  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 05:01:14  39.1820   28.1675        8.5      -.-  3.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 04:58:41  39.1905   28.1913       10.5      -.-  3.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 04:57:02  39.1955   28.1940       11.8      -.-  3.4  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 04:46:11  39.1932   28.0970        9.8      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 04:44:14  39.1993   28.1312       19.3      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 04:41:57  39.1465   28.1707       11.7      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 04:38:21  36.5935   25.4905        6.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                              
 04:33:21  39.1992   28.1660       10.5      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 04:26:03  36.9703   28.2983       16.7      -.-  1.5  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)               
 04:18:02  39.1798   28.1562        8.2      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 04:17:22  39.2090   28.0258        4.0      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 04:16:02  39.1682   28.1152       12.2      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 04:13:23  38.0380   27.1253        6.2      -.-  1.6  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                   
 04:10:32  39.1498   28.0728        7.8      -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                  
 04:04:27  39.2013   28.1057       15.1      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 04:03:20  37.5375   35.7795        5.3      -.-  1.1  -.-   ANDIL-KOZAN (ADANA)                     
 04:02:35  39.1915   28.1248        8.7      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 03:43:34  39.1995   28.0920       16.9      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 03:41:43  39.2625   28.1150        6.5      -.-  1.5  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 03:38:43  39.2433   28.1345       12.4      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 03:33:41  39.1650   28.1035        9.0      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 03:29:58  39.1833   28.0205       21.5      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                
 03:28:37  39.2433   28.1137       21.0      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 03:24:38  39.1522   28.1067       10.6      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 03:21:04  39.1907   28.1413       13.0      -.-  3.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 03:18:54  39.1990   28.1152       11.9      -.-  2.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 03:17:15  39.2143   28.0690        8.0      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 03:14:39  39.2522   28.0477       13.0      -.-  1.8  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 03:13:28  39.1917   28.1412        9.2      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 02:57:21  38.6978   43.2973        6.9      -.-  2.2  -.-   YUMRUTEPE (VAN)                         
 02:50:38  39.1573   28.0982        9.8      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 02:34:42  39.2338   28.1145        8.4      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 02:33:48  38.4352   37.3390        5.7      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)               
 02:30:53  39.1945   28.1427       12.5      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 02:21:53  39.1802   28.2133       10.7      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              
 02:16:21  39.1707   28.1605       22.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          
 02:15:57  38.3687   38.1830       17.5      -.-  1.1  -.-   OZAL (MALATYA)                          
 02:11:58  39.2018   28.1380        7.5      -.-  3.3  3.0   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 02:09:36  39.1885   28.1140        8.1      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 02:07:14  39.2385   28.1688       10.8      -.-  2.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                    
 01:52:29  39.1917   28.1647       12.3      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 01:49:30  39.2112   28.0983       12.6      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             
 01:47:48  39.2425   28.1510       11.1      -.-  3.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            
 01:47:11  39.2447   28.1765       11.7      -.-  3.6  3.5   SINDIRGI (BALIKESIR)                    
 01:29:10  39.1910   28.1862       11.6      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           
 01:26:35  39.1328   28.1857       11.0      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 

