Son dakika... Beşik gibi sallanıyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 14.20 sıralarında da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 10.93 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 14.42'de ise, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.62 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.