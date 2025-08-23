Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Beşik gibi sallanıyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler!

Son dakika... Beşik gibi sallanıyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler!

23.08.2025 14:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Beşik gibi sallanıyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler!

Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 6.98 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Bu depremin ardından saat 14.20 sıralarında 3.9, saat 14.42'de ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 14.20 sıralarında da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 10.93 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 14.42'de ise, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.62 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı