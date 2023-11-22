Son dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 22, 2023
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) https://t.co/RUr1u5ez2N
22.11.2023, 08:33:56 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 13.2 km#Kandilli
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