Son dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:04
Son dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 08.33 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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