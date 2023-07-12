Son dakika... Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6.87 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem diğer çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Susurluk (Balıkesir)
Tarih:2023-07-12
Saat:20:37:39 TSİ
Enlem:39.976 N
Boylam:28.104 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/prkiOSVrcp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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