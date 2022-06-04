Son Dakika: Balıkesir'de art arda depremler

Son dakika gelişmesi... Balıkesir’de art arda depremler meydana geldi. Deprem Bursa'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 01:30
Son Dakika: Balıkesir'de art arda depremler
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'de saat 01.13'te 4.3 büyüklüğünde, saat 01.21'de 3.1 büyüklüğünde, saat 01.58'de 4.9 büyüklüğünde, saat 02.03'de 3.5 büyüklüğünde, saat 02.05'te 3.0 büyüklüğünde, saat 02.22'de 3.2 büyüklüğünde, saat 06.01'de ise 3.5 büyüklüğünde yedi deprem meydana geldi.

Deprem Bursa'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.


Kandilli Rasathanesi Balıkesir deprem

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