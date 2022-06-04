Son Dakika: Balıkesir'de art arda depremler
Son dakika gelişmesi... Balıkesir’de art arda depremler meydana geldi. Deprem Bursa'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'de saat 01.13'te 4.3 büyüklüğünde, saat 01.21'de 3.1 büyüklüğünde, saat 01.58'de 4.9 büyüklüğünde, saat 02.03'de 3.5 büyüklüğünde, saat 02.05'te 3.0 büyüklüğünde, saat 02.22'de 3.2 büyüklüğünde, saat 06.01'de ise 3.5 büyüklüğünde yedi deprem meydana geldi.
Deprem Bursa'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/6hZdwBwuJH
04.06.2022, 01:13:29 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
HALKAPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/7G6oTQEtpD
04.06.2022, 01:21:48 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/IIWWl5XDsn
04.06.2022, 01:58:57 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 10.1 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/9pVj5UaUFh
04.06.2022, 02:03:08 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 8.9 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/PIIvGRXuV3
04.06.2022, 02:05:12 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
DAVUTLAR-(BALIKESIR) https://t.co/LMJHQwKEM2
04.06.2022, 02:22:34 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 14.7 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 4, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/1uWdDTWJul
04.06.2022, 06:01:30 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.6 km#Kandilli
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- En çok maaş veren şirketler açıklandı
- 'Dümende ben varım, Nebati sık sık ziyaret ediyor'