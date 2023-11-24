Son Dakika: Balya balya parayla şov yapmıştı... Fenomen Reşit Bozdağ tutuklandı!
Son dakika haberi... Son günlerde balya balya para ile videolar çeken ve eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı ilişkiyle tanınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu.
Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.
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