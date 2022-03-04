Son dakika: 'Balyoz kumpası' davasında karar
Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- BM Ukrayna kaynaklı mülteci sayısını açıkladı
- 29 Ekim Kadınları Derneği’nde başkan yeniden Bozkurt
- Halil Dervişoğlu'nun babasından Galatasaray'a gönderme!
- 'İzmir, İstanbul'dan bile riskli'
- Doğu kara teslim oldu: 1353 yere ulaşım yok
- Duygu Delen davasında karar
- Putin, komşu ülkelere seslendi
- Euroleague'den şaşırtıcı Final Four kararı!
- 'Balyoz kumpası' davasında karar
- Avrupa ülkelerinden Rusya'nın saldırısına tepki