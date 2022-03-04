Son dakika: 'Balyoz kumpası' davasında karar

Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 14:48
Son dakika: 'Balyoz kumpası' davasında karar
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