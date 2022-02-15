Son dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest
Son dakika: Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ve gazeteci Murat Ağırel Libya'da MİT şehidinin cenazesini haberleştirdiği için yargılandığı davada hapis cezasının onanması üzerine yeniden cezaevine girmişti. Silivri Cezaevi'ne götürülen Barış Pehlivan ve gazeteci Murat Ağırel serbest bırakıldı.
İstinaf Mahkemesi’nin, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Eren Ekinci ve Barış Terkoğlu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
Yargılama sonucu mahkeme, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci halkında beraat kararı verirken, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'a ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan 3 yıl 9'ar ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezası verilmişti.
MAHKEME KARARI ONAMIŞTI
Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteciler hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Bugün Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü.
Avukat Hüseyin Ersöz, “Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı” bilgisini paylaştı.
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