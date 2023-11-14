Son dakika... Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Hakim şikayetini geri çekti
Son dakika haberi... 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Hakim Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.
AYDINER ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ
Perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.
Aydıner, dilekçesinde şunları söyledi:
"Şikayete konu yazı satın almış olduğum daire meselesine ait olup, olayın husisiyeti görevimle alakalı değildir. Kaldı ki, bu konuda iddia sahibi asıllar hakkında dava açılmış olup, dava devam etmektedir. Her ne kadar şikayatçi olmuş isem de şikayetimden vazgeçiyorum."
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