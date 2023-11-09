3 aydır cezaevinde tutuluyor: Barış Pehlivan hakim karşısına çıkıyor!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:19

Güncelleme: 09.11.2023 - 14:31

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan 5’inci kez cezaevine girdi. 3 aydır cezaevinde yatan Pehlivan, hakim karşısına çıkıyor.

Barış Pehlivan'ın duruşmasının görüleceği Çağlayan Adliyesi'ne, gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, yazı işleri müdürü Cafer Kurt, yazarımız Barış Terkoğlu, Miyase İlknur, Mehmet Ali Güller, CHP'li Gürsel Tekin, Ali Şeker, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile çok sayıda gazeteci, siyasi ve yurttaş geldi.