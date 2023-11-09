3 aydır cezaevinde tutuluyor: Barış Pehlivan hakim karşısına çıkıyor!
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın duruşması Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan 5’inci kez cezaevine girdi. 3 aydır cezaevinde yatan Pehlivan, hakim karşısına çıkıyor.
Barış Pehlivan'ın duruşmasının görüleceği Çağlayan Adliyesi'ne, gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, yazı işleri müdürü Cafer Kurt, yazarımız Barış Terkoğlu, Miyase İlknur, Mehmet Ali Güller, CHP'li Gürsel Tekin, Ali Şeker, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile çok sayıda gazeteci, siyasi ve yurttaş geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Hukukçulardan ve siyasilerden büyük tepki
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- Yurttaş evsiz kalabilir...
- Özel'den Yargıtay'a sert çıkış
- AYM'den 'dezenformasyon yasası' kararı
- Elazığ’da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilekte son