Son Dakika... Bartın maden faciası soruşturması: Adliyede sadece 10 dakika kaldılar

24 Ekim 2022 Pazartesi, 18:42

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.

Maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile patlamayla ilgili soruşturma için Amasra Adliyesi’nde görevlendirilen 6 savcı çalışmalarını sürdürürken, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’ın da bulunduğu adliye binasına Özdemir ve Sarıalioğlu geldi.

10 DİKAKA SONRA AYILDILAR

TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden çıkışta gazetecilerin “Neler söyleyeceksiniz, ifade mi verdiniz?” sorularına yanıt vermedi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.