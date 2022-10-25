Bartın Valiliği eylemleri yasaklamıştı: İmamlara yasak yok!

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Bartın’da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen faciada 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi yaralandı.

22 Ekim’de SOL Parti Genel Merkez yöneticilerinin facianın yaşandığı ilçede yapmayı planladıkları basın açıklaması “Valilik emri var” denilerek engellenmek istendi. Kente giriş yapan araçlarına el konulan partililere Valilik kararı gerekçe gösterildi.

Bartın Valiliği’nin yaptığı açıklamada, kentte üç gün boyunca tüm etkinliklerin yasaklandığı belirtilmişti.

İMAMLARA YASAK YOK!

SOL Partililerin engellendiği 22 Ekim günü İstanbul Din Görevlileri Derneği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul’da görev yapan 80 imamın Bartın’a gittiğini açıkladı. İmamların yolcuğu için AKP’li Fatih Belediyesi’nden iki otobüs tahsis edildi. Valiliğin ve Emniyet'in imamların kente girişiyle ilgili herhangi bir engellemede bulunmaması dikkat çekti.

Valiliğin etkinlikleri yasakladığı tarihte imamlar Bartın’da ve yaşamını yitiren madencilerin köylerinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlilerin ardından bir Kuran kursunda toplantı düzenlendi. Toplantıda Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin’in İstanbul’dan gelen imamlara teşekkür ettiği öğrenildi.

İşte o etkinliklerden fotoğraflar:

“Grizu patlaması”ndan önce Amasra Müessese Müdürlüğü’ne dört resmi ziyaret gerçekleştirilmişti. 22 Eylül’de Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ve beraberindeki heyetin Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesini ziyaret etmesi dikkat çekmişti.