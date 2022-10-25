Bakan Koca'dan 'Bartın' açıklaması: '2 madencinin durumu kritik'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" diye konuştu. Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu da açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK"
Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi görenlerin durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" ifadesini kullandı.
BİNALİ YILDIRIM'IN SON DURUMU
Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınan Binali Yıldırım'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı, Yıldırım'ın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Koca, ''Belki köprücük kemiği ile ilgili müdahale yapmak gerekir. Muhtemelen yarın yapılabilir'' diye konuştu.
BAYINDIR HASTANESİ'NDEKİ SORUŞTURMA
Sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin kaydedildiği İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Koca, hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldıklarını, müfettişleri görevlendirdiklerini belirtti.
Soruşturmanın disiplin kuruluna geçen hafta geldiğini aktaran Koca, "İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak" diye konuştu.
HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
"Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine ise Koca, bu konuda her gün iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.
Koca, "Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz" şeklinde konuştu.
ANKARA'DAKİ HASTANELER KAPATILACAK MI?
Bakan Koca'ya geçen günlerde hizmete açılan Etlik Şehir Hastanesi'nin ardından Ankara'daki diğer hastanelerin kapatılıp kapatılmayacağı soruldu.
Koca konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
''Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi'ne atamalarla birlikte epey hekimin yerleştirmesi yapıldı. Hastanemiz günlük 8 bin poliklinik sayısına ulaşmış durumda, yılbaşında da 20 binleri bulacağını tahmin ediyoruz. Artık hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz. O hastanelerin yerine ne yapacağımızı da yakın zamanda söylerim'.'
ASKERİ HASTANELER YENİDEN MSB'YE Mİ BAĞLANACAK?
Koca'ya ''Darbe girişiminden sonra askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlanmıştı. Tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilir mi?'' sorusu da soruldu.
Koca, ''Tekrar bir 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz. Nokta'' diyerek ''Biz askerimizin var olan eksikliklerini bakanlık olarak tüm boyutuyla sağlama gayreti içindeyiz. Eğer eksikler varsa da talepler doğrultusunda daha üst düzeyde ne yapılması gerekiyorsa yaparız'' açıklamasında bulundu.
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