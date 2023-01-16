Son Dakika... Bartın'daki maden faciasında patlama anına ilişkin ses kaydı ortaya çıktı
Bartın'da yaşanan ve 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Patlamanın yaşandığı anlarda kayıt altına alınan ses kayıtları ortaya çıktı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 günü Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı.
23 GÖZALTI
Amasra Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAĞIRIŞLAR DUYULDU
Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken patlamanın yaşandığı dakikada Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasında da yer aldığı iddia edilen ses kaydında Merkez Gaz İzleme Operatörünün mandencilere, “derhal ayağı boşaltın” talimatı verdiği duyulurken talimatı alan madencinin ise çevresindeki madencilere, “Ayağı Boşaltın” diye bağırdığı duyuluyor.
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