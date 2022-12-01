AKP’li Taner Yıldız, Amasra maden faciasının komisyon görüşmelerinde sohbete daldı!
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda görüşmeler esnasında komisyon başkanı AKP’li Taner Yıldız’ın bir maden şirketi yetkilisi ile sohbet etmesi dikkat çekti.
Bartın’ın Amasra ilçesinde 42 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazası, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda “unutuldu”.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, dün komisyonda sunum yaptı. Sunum sırasında komisyon başkanı AKP’li Taner Yıldız’ın bir maden şirketi yetkilisi ile sohbet etmesi dikkat çekti. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, kazaya ilişkin soru sormak istedi. Yıldız, “Yavuzyılmaz’ın sorularla sunumu kestiğini” belirtti. Yıldız’ın şirket yetkilisiyle sohbetini anımsatan Yavuzyılmaz, “Siz demin konuşuyordunuz ama” tepkisini gösterdi. Bunun üzerine de Yıldız’ın, dakikalarca süren sohbetini “Başkasına mani oldum mu” şeklinde savunması da dikkat çekti. Komisyonda da tansiyon yükseldi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise komisyonda Yıldız’ın tutumunu protesto ederek toplantıyı terk etti.
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