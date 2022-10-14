Son Dakika: Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama

14 Ekim 2022 Cuma, 19:31

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Yer altında mahsur kalan işçiler var" açıklamasında bulundu.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

İHA MUHABİRİ: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

İHA muhabiri Yasin Erdem, olay yerinden edindiği ilk bilgileri aktardı. Erdem, "Akşam saatlerinde Türkiye Taş Kurumu'na ait madende patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilgili net bir bilgi verilmedi. 100-150 işçi olduğu söyleniyor. Ekiplerin aşağıya inmesiyle net bilgi oluşacak. Şu anda can kaybı bilgisi yok. Yerin altındaki patlama ve göçük olup olmaması nedeniyle tedbir alınıyor ve hızla inilmesi bekleniyor. 350 metre kotunda patlama meydana geldi. Trafo patlaması da olabilir. Üst galerilerden çıkan işçilerden 2 yaralı çıktığı ve sadece patlama olduğunu söylüyorlar. TSK'nın kendi tahkim ekibi var. Onlar cihazla asansör yardımıyla inme şansı var. Patlamanın şiddetiyle ilgili net bir bilgimiz yok henüz" dedi.

İKİ BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağında patlamanın meydana geldiği olay yerine gidiyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...