Son Dakika... Başak Cengiz'i katletmişti: Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

25 Mart 2022 Cuma, 12:24

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Davada savcı, mütalaasını açıkladı. Buna göre Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunduğu duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.

Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulanmıştı.

Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtilmişti.

Raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarılmıştı.