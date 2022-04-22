Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında yeni gelişme!

22 Nisan 2022 Cuma, 12:50

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz davasının üçüncü duruşması başladı.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları yer aldı. Sanık Can Göktuğ Boz ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu raporu mahkemeye sunuldu. Raporda katil zanlısı Boz'un akıl sağlığının ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam saatlerinde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.