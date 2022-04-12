Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in adı ölümsüzleştirildi

12 Nisan 2022 Salı, 17:03

İBB Meclisi’nin nisan ayı toplantıları Saraçhane'deki başkanlık binasında, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında başladı. Toplantıda, 9 Kasım 2021'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in adının öldürüldüğü sokağa verilmesi teklif edildi.

Teklif ile ilgili komisyon raporunda, “Ataşehir ilçesi, Barboros Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak' isminin ‘Başak Cengiz Sokak’ olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş olup geldiği şekli ile komisyonlarımızca uygun görülmüştür” denildi.

İSİM VERME TEKLİFLERİ AYLARDIR KOMİSYONDA BEKLİYOR

Oylama öncesi söz alan CHP’li Meclis üyesi Ali Haydar Kahraman, 16 Haziran 2017'de hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren Berfin Kantarkıran'ın adının kaza sonrası bölgede yapılan üst geçide verilmesi ve Maltepe’de 30 Mart 2019’da aynı iş yerinde çalıştığı erkek tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün adının da yaşadığı sokağa verilmesi tekliflerinin aylardır komisyonda bekletildiğini hatırlattı. Kahraman, şunları söyledi:

"Başak Cengiz, Ataşehir'de sapık bir ruhsuz tarafından katledildi. Her gün onlarca kadınımız maalesef katlediliyor. Cengiz’in isminin Ataşehir'de bir sokağa verilmesini komisyondan oybirliğiyle getirdik. Yaklaşık 1,5 yıldır komisyonda benzer olaylarla katledilmiş kadınların isimlerinin farklı ilçelerde sokaklara verilmesiyle ilgili bekleyen dosyalar var. Hem komisyondan hem de gruplardan ricam, o dosyaların da bir an önce çıkarılıp buradan geçirilmesidir.”

Teklif, komisyonun görüşü doğrultusunda İBB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan 28 yaşındaki Başak Cengiz, 9 Kasım 2021’de Ataşehir’deki Karanfil Sokak'ta bulunan bir sitenin önünde, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.