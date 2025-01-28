Son Dakika... Başakşehir'de aynı caddede iki ayrı otobüs kazası: Yaralılar var!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Başakşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Son Dakika... Başakşehir'de aynı caddede iki ayrı otobüs kazası: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:03

Başakşehir'de sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.

YARALILAR VAR

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

 


Etiketler: #Başakşehir #trafik kazası

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