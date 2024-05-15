Son Dakika... Başakşehir'de bomba paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:46
Son Dakika... Başakşehir'de bomba paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
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Başakşehir’de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.


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