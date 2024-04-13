THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
Varşova-İstanbul seferini yapan THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Romanya Hava Sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçak Bükreş Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız çıktığı açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları( THY ) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “TK-1766 Varşova-İstanbul seferini icra eden TC-JVS kuyruk kodlu Boeing 737 tipi uçağımız, Türkiye saatiyle 20.21’de havalandıktan sonra Bratislava FIR radar kontrolden gelen bomba ihbarı nedeniyle Bükreş’e acil iniş yapmıştır. Bükreş’e iniş sonrası 150 yolcumuz uçaktan tahliye edilmiş ve prosedür çerçevesinde ilgili otorite nezaretinde uçakta arama yapılmıştır. Yapılan aramalar neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmamış olup, ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Uçak, Bükreş’den 02.00’da 150 yolcusuyla havalanmış olup, 03.20’de İstanbul’a inişi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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