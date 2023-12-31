Son Dakika: Basın Ekspres Yolu'nda iki kamyon devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberi... Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon devrildi, 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

DHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:26
Son Dakika: Basın Ekspres Yolu'nda iki kamyon devrildi: 5 yaralı
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Kaza saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat yüklü 34 AJ 6691 plakalı kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 CMR 688 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Bu sırada 34 ZM 504 plakalı başka bir hafriyat yüklü kamyon da kazayı görünce kaçmaya çalışırken yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. 

Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası yol üzerinde bulunan elektrik direklerinden bazıları devrilirken bariyerler de zarar gördü.

Kaza sonrası Basın Ekspres yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Basın Ekspres Yolu kamyon kaza

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