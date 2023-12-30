Kamyonetin kasasından 45 kaçak göçmen çıktı

Iğdır'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:19
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erhacı Kavşağı'nda durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


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