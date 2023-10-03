Son Dakika: Başsavcılık gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:36
Son Dakika: Başsavcılık gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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Ayşenur Arslan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Son dakika

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