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Son Dakika... Batman'da balkon çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!

Son Dakika... Batman'da balkon çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!

15.06.2025 16:17:00
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İHA
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Son Dakika... Batman'da balkon çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!

Son Dakika haberi... Batman’ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde çöken balkonun altında oturan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Atbağı köyünde iki katlı bir yapının balkonu çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.


2'Sİ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ; YARALILARIN DURUMU AĞIR!

Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26),Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet V. Y. (11), Veysel K. Y. (15) Abdülkadir Yel (50) İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Raman Yel, Ahmet V. Y. ve Veysel K. Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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