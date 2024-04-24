Son Dakika... 'BATUHAN A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:04

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:16

Cesedin 15 Şubat'ta batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki kayıp 2 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.