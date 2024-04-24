Son Dakika... 'BATUHAN A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, balıkçılar su yüzeyinde 1 ceset buldu.
Cesedin 15 Şubat'ta batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki kayıp 2 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.
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