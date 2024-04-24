Son Dakika... 'BATUHAN A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, balıkçılar su yüzeyinde 1 ceset buldu.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:04
Son Dakika... 'BATUHAN A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu
Abone Ol google-news

Cesedin 15 Şubat'ta batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki kayıp 2 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

 


gemi haberleri batan gemi haberleri ceset haberleri

İlgili Haberler

İmralı Adası'nda ceset bulunmuştu... Batan geminin sahibine ait olduğu belirlendi

İmralı Adası'nda ceset bulunmuştu... Batan geminin sahibine ait olduğu belirlendi
Batan geminin kayıp mürettebatı su yüzeyinde aranıyor

Batan geminin kayıp mürettebatı su yüzeyinde aranıyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için hem tsunami hem 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Depremden 5 ile 30 dakika içinde...'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için hem tsunami hem 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Depremden 5 ile 30 dakika içinde...'
Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü

Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü
Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde

Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde
Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!

Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!
Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!

Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!
İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!

İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!
23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!