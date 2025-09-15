Son Dakika... Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi Murat Salman istifa etti: 'Yoluma bağımsız devam edeceğim'

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salman, bundan sonraki süreçte meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

Salman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim. Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur. Bayrampaşalı komşularıma hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesinde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşerilerimin meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza destek veren tüm dostlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.

MEVCUT DAĞILIM

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 46’ya yükseldi.

8 CHP'li belediye meclisi üyesinin gözaltına alınmasının ardından CHP'li meclis üyelerinden Murat Salman da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Mevcut dağılım 19 CHP 15 AKP+MHP ve 3 bağımsız üye oldu.