Son dakika... BDDK'den yeni karar: Kredi kartlarına taksit kısıtlaması getirildi
Son dakika haberi... BDDK, kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtdışı harcamalarında kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni kararı duyurdu. Buna göre, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildiği bildirildi.
Kararın 'finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik' olduğu belirtildi.
BDDK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Kurul Kararlarına İlişkin Basın Açıklamasıhttps://t.co/PPmWd3ecS0 pic.twitter.com/kyT6af70Ef— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) July 31, 2023
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