Son dakika: BDDK'den kripto para uyarısı
Son dakika kripto para haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda krediler ile edinilen kaynakların,kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti.
BDDK'den bankalara kredilerde kripto para uyarısı gitti.
Bloomberg HT tarafından görülen ilgili yazıda BDDK şu uyarılarda bulundu.
Bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, bahse konu krediler ile edinilen kaynakların kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerekli görülmektedir.
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