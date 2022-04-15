Son Dakika: Bekir Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin, "Kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu bildirdi.
Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşçıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur"
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