Son dakika: Bekir Pakdemirli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika gelişmesi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen"
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