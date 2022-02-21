Son dakika: Bekir Pakdemirli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen"