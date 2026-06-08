Son Dakika... Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklanmıştı: Buca Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İzmir Valiliği, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için toplantı tarihini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buca Belediye Meclisi, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olağanüstü toplanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği’nin açıklamasında, Duman’ın İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik “yolsuzluk” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Duman’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.