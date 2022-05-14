Son Dakika: Benzin ve LPG'ye dev zam yolda!
Akaryakıta gelen zamlar hız kesmeden sürüyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre pazartesi günü (16 Mayıs), LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
Akaryakıta zammın ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde ciddi zamlanan akaryakıt fiyatlarına hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda.
Sözcü'de yer alan habere göre, sektör kaynakları pazartesi günü LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam beklendiğini belirtti.
23 LİRAYA DAYANACAK
Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.
LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.
Öte yandan, 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.
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