Son Dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması1 Ocak 2023'e ertelendi

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:29

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik kararı erteledi.

Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirildi.

Bakanlık, esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda uygulaması 01.10.2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı.

Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Valiliklere bırakılmıştı.