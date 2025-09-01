Son dakika... Beşiktaş'ta çöp konteynerinde 'bebek' bulunmuştu: Anne tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 16:35:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebek cesedini çöp konteynerinin yanına bırakan anne E.A., tutuklandı.

Kan donduran olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi.

Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Son olarak Emniyet'teki işlemleri sona eren anne E.A. tutuklandı.

