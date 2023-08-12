Son Dakika: Beşiktaş'ta bina çöktü: Bir kişi mahsur kaldı!
İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi. Bir kişinin mahsur kaldığı iddia edildi.
Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
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