Son Dakika: Beşiktaş'ta bina çöktü: Bir kişi mahsur kaldı!

İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi. Bir kişinin mahsur kaldığı iddia edildi.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 15:48
Son Dakika: Beşiktaş'ta bina çöktü: Bir kişi mahsur kaldı!
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Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

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