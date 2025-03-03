Son Dakika... Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı!
Son dakika haberi... Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 kişi ise serbest bırakıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Alaattin Köseler #Beykoz #tutuklama
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