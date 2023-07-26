Son dakika... Beykoz'da orman yangını
İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanısına söndürme helikopteri sevk edildi.
Beykoz'da ormanlık alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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