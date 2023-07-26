Son dakika... Beykoz'da orman yangını

İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanısına söndürme helikopteri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:09
Son dakika... Beykoz'da orman yangını
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Beykoz'da ormanlık alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Beykoz orman yangını

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