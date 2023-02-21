Son dakika | Beylikdüzü'nde 9 araçlık zincirleme trafik kazası! Yaralılar var...

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:21

D-100 Karayolu Beylikdüzü yanyolda servis otobüsü önce İETT otobüsüne ardından 8 farklı araca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Toplamda 9 aracın karıştığı kazada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.