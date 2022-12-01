Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu
Beylikdüzü'ndeki bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz'ın (19) cesedi bulundu.
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede iddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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