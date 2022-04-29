Son Dakika: Beylikdüzü’nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 19:11
Son Dakika: Beylikdüzü’nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
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Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler şiddetli şekilde kafa kafaya çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrasında yurttaşlar, metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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