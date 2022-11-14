Son dakika... .Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama! Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Yerlikaya, patlamada yaralanan 31 kişinin tedavisinin devam ettiğini, 2 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğunu duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.
2'SİNİN DURUMU CİDDİ
Vali Yerlikaya, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi
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