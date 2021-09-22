Son Dakika... Bakan Koca: Okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca, yazılı bir basın açıklaması paylaştı.





Bakan Koca sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız" dedi.

Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.” pic.twitter.com/iabiZIQOJz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021

Okullarda salgın seyri açısından yakın takip yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır.

Eğitim sürelerinin günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır.

Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.

Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın kontrolü güç sınırlara yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor" diye kaydetti.

Tedbirlere uymak konusunda gevşeklik gösterildiğini ifade eden Sağlık Bakanı, "Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir" açıklamasında bulundu.

GEBELERDE ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı gebelerin de koronavirüse yakalanmasında artış olduğuna dikkat çekerek, "Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.

'OKULLARIN ASLA KAPANMAYAN KURUMLAR OLMASINDA ISRARCIYIZ'

Yüz yüze eğitimde bugüne kadar alarma veren bir durum olmadığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül’den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.

Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."

'İLK DOZ AŞILANMA ORANLARINI GÖSTEREN HARİTAMIZ ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE MAVİYE DÖNDÜ'



Son olarak aşı çağrısında bulunan Koca şöyle devam etti:

"Aşı programımız planımıza uygun devam ediyor. Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz."