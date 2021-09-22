Son Dakika... Bakan Koca: Okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün toplanan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, okulların en son kapanan değil hiç kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.
Bilim Kurulu: “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.” pic.twitter.com/iabiZIQOJz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021
- Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır.
- Eğitim sürelerinin günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır.
- Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.
Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın kontrolü güç sınırlara yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor" diye kaydetti.
Tedbirlere uymak konusunda gevşeklik gösterildiğini ifade eden Sağlık Bakanı, "Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir" açıklamasında bulundu.
GEBELERDE ARTIŞ VAR
Sağlık Bakanı gebelerin de koronavirüse yakalanmasında artış olduğuna dikkat çekerek, "Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.
'OKULLARIN ASLA KAPANMAYAN KURUMLAR OLMASINDA ISRARCIYIZ'
Yüz yüze eğitimde bugüne kadar alarma veren bir durum olmadığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:
- Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül’den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.
- Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."
'İLK DOZ AŞILANMA ORANLARINI GÖSTEREN HARİTAMIZ ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE MAVİYE DÖNDÜ'
Son olarak aşı çağrısında bulunan Koca şöyle devam etti:
"Aşı programımız planımıza uygun devam ediyor. Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz."
İlgili Haberler
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Delta Plus" uyarısı
- İngiltere'de Covid: Bilim Kurulu hükümeti, 'Önlemler artırılmazsa hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olabilir' diyerek uyardı
- Bilim Kurulu Üyesi Norovirüs uyarısı: Bu belirtiler varsa çocuğunuzu okula göndermeyin
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den kritik açıklama
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu akşama dikkat!