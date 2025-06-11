Son Dakika... 'Bilirkişi' davası: Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları yarın görülecek duruşmaya katılmama kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır" denildi.

"DURUŞMA YERİ 24 SAAT KALA DEĞİŞTİRİLDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz.

Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu.

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 27 Ocak'ta İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de düzenlediği 'Turpun büyüğü' adlı basın toplantısında İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi olan kişi hakkında "Bu kişinin Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘sahte bilirkişi raporu yazmak’ iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Savcılar herhalde biliyordur bunu" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun sözlerinin ardından jet hızıyla soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesini televizyonda yayınlayan Halk TV yöneticisi Suat Toktaş ise aynı hafta tutuklanmıştı. Toktaş hakkında "işiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan soruşturma başlatılmıştı.