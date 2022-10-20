Son Dakika: Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.
Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.
Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Liz Truss istifa etti
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- AKP'ye soğuk duş