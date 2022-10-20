Son Dakika: Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.

İHA
20 Ekim 2022 Perşembe, 20:05
Son Dakika: Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. 


Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan

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