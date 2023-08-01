Son Dakika: Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2023
TOPAGACLAR-ADAKLI (BINGOL) https://t.co/n12fD1v5GD
01.08.2023, 11:47:48 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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