Son Dakika: Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:02
Son Dakika: Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi.


Son dakika Kandilli Kandilli Rasathanesi Bingöl

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